انطلاق انتخابات «المجالس المحلية للشباب».. 27 ألف ناخب يختارون ممثليهم في 28 بلدية

أعلنت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، افتتاح مراكز الاقتراع في البلديات المستهدفة ضمن المرحلة الثانية من انتخابات المجالس المحلية للشباب، داعيةً الشباب إلى المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية واختيار من يمثلهم داخل بلدياتهم.

وأكدت وزارة الشباب أهمية مشاركة الشباب في تحديد ممثليهم وتعزيز حضورهم داخل المجالس المحلية، موضحةً أن هذه الانتخابات تهدف إلى منح الشباب دورًا أكبر في العمل المحلي، وإتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة في صناعة القرارات المرتبطة بتطلعاتهم واحتياجاتهم.

وتشمل المرحلة الثانية من انتخابات المجالس المحلية للشباب 28 بلديةً، فيما يبلغ العدد الإجمالي للناخبين 27,810 شابًا وشابة، وتتنافس 62 قائمةً انتخابيةً تضم 558 مرشحًا ومرشحةً على مقاعد التمثيل الشبابي.

وخصصت وزارة الشباب 22 مركزًا انتخابيًا لاستقبال الناخبين وتنظيم عملية التصويت ضمن الإجراءات المعتمدة للعملية الانتخابية، بما يتيح للشباب ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم داخل البلديات.

وتأتي هذه المرحلة ضمن برنامج انتخابات المجالس المحلية للشباب الهادف إلى تعزيز المشاركة الشبابية في الحياة العامة، وتمكين الشباب من اختيار ممثلين عنهم داخل المجالس المحلية، بما يعكس أولوياتهم واحتياجاتهم في مناطقهم.

وتسعى انتخابات المجالس المحلية للشباب في ليبيا إلى توسيع مشاركة الفئة الشبابية في الشأن المحلي، وفتح المجال أمامها للمساهمة في العمل البلدي عبر ممثلين يتم اختيارهم من خلال عملية انتخابية تهدف إلى دعم حضور الشباب في الهياكل المحلية المنتخبة.

وتشكل هذه الانتخابات إحدى المبادرات الرامية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب، وإشراكهم في صياغة الرؤى والقرارات المرتبطة بمستقبل مناطقهم، ضمن جهود دعم دورهم في الحياة العامة.