انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

انطلقت الجولة الرابعة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في إطار بحث سبل التوصل إلى حل للأزمة بين البلدين والتصعيد العسكري الأخير بينهما.

وبدأت المفاوضات ، بين وفدي البلدين عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك على خلاف الجولات السابقة، في حين عقدت الجولتان الأولى والثانية في بيلاروسيا بين وفدين من البلدين، أما الثالثة فكان اللقاء بين وزيرَي الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا في تركيا، الخميس الماضي.

وقال أحد المفاوضين الأوكرانيين ميخائيلو بودولياك، إنّ الجولة الرابعة من المحادثات بين البلدين ستركز على التوصل لوقف إطلاق النار وسحب القوات الروسية والضمانات الأمنية التي تطلبها كييف.

وأضاف بودولياك أنّه يعتقد أنّ روسيا لا تزال تعيش في وهم بأن 19 يوما من العنف ضد المدن الأوكرانية السلمية هو الاستراتيجية الصحيحة.