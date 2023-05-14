انطلاق الحملة الانتخابية ببلديتي زوارة ودرج

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، عن انطلاق الحملة الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية لبلديتي زوارة ودرج، ابتداء من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس الموافق 25 مايو الجاري.

وحددت اللجنة المركزية سقف الحملة الانتخابية لكل قائمة مترشحة لانتخاب المجلس البلدي لبلدية زوارة بأن لا يتجاوز (36470د . ل) بحسب عدد الناخبين وفق ما نص عليه نظام الحملة الانتخابية، فيما حددت سقفا لا يتجاوز (10000 د . ل) لكل قائمة مترشحة لانتخاب المجلس البلدي درج مراعيا في ذلك احتساب عدد المراكز وما نصت عليه اللوائح الانتخابية والتشريعات المنظمة لها.

ونوهت اللجنة لأصحاب المصلحة بأن الصمت الانتخابي لانتخاب المجالس البلدية المعلنة سيكون يوم الجمعة الموافق 26 مايو الجاري، وأن يوم الاقتراع سيوافق يوم السبت الموافق 27 من ذات الشهر.

واللجنة المركزية القوائم المترشحة إلى ضرورة التقيد بالأحكام واللوائح التنظيمية للحملات الانتخابية، موضحة أنه يحق لكل قائمة تقديم برنامجها الانتخابي أمام اللجنة الفرعية والتعبير عنه وفق اللوائح المنظمة لها خلال فترة الحملات الانتخابية.

كما أكدت اللجنة المركزية حرصها على تكافؤ الفرص وإعطاء مساحات متساوية لجميع القوائم دون استثناء حاثة الناخبين إلى المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.