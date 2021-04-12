انطلاق الحملة التوعوية المجتمعية حول التطعيم ضد كورونا

انطلقت اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلس، الحملة التوعوية المجتمعية حول التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بحضور أ. د بدر الدين بشير النجار مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وممثل مكتب “يونيسف” عبدالقادر موسى، وفريق مكتب طواريء صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”.

وسيقوم الفريق بزيارة أكثر من 100 بلدية على مستوى ليبيا، مستهدفاً العاملين بالمجالس البلدية ومكاتب الإعلام ومكاتب الخدمات الصحية ومشرفي التطعيمات، وكذلك الأطقم الطبية والطبية المساعدة العاملة بالقطاع الصحي داخل البلديات.

كما تستهدف هذه الحملة مراكز إيواء المهاجرين وذلك للرفع من مستوى الوعي المجتمعي حول ضرورة وأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا للحد من انتشار هدا الوباء والقضاء عليه، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بمركز مكافحة الأمراض.