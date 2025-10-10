حملة داخل السجون.. الكشف المبكر عن السرطان بمؤسسات الإصلاح

بتوجيهات ومتابعة من وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، أطلقت وحدة تمكين المرأة بوزارة العدل، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وتم تنفيذ الحملة يوم الخميس 8 أكتوبر 2025 داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل للنساء، حيث استهدفت الحملة النزيلات والعاملات داخل المؤسسة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية وضمان الالتزام بمعايير حقوق الإنسان.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة العدل على متابعة الحالة الصحية للنزلاء داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، خصوصًا في ما يتعلق بالكشف المبكر عن الأمراض الخطيرة مثل السرطان.

وأكدت الوزارة أن الحملة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتحسين جودة الحياة الصحية للنزيلات، وتوفير بيئة صحية آمنة تحترم حقوق الإنسان وتلبي احتياجاتهم الصحية.