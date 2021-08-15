انطلاق الحملة الموسمية لتهيئة غرف تصريف مياه الأمطار

أعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، اليوم الأحد، عن انطلاق أعمال الحملة الموسمية للعام 2021 – 2022، على مستوى ليبيا وذلك لتنظيف وتهيئة غرف تصريف مياه الأمطار.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الانطلاقة كانت عن طريق إدارات التشغيل والصيانة بجميع المناطق.

وتستمر أعمال هذه الحملة من يوم 15 أغسطس 2021م ، وحتى بداية فصل الربيع من العام القادم 2022م.

ونوهت الشركة إلى أن التأخر في اانطلاق أعمال الحملة للعام الحالي يرجع لعدم التغطية المالية واعتماد الميزانيات التشغيلية للشركة، ورغم كل المعوقات والظروف الراهنة ألا أن الحملة اانطلقت بمجهودات مختلف الإدارات والأقسام ودعم وتشجيع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة خدمة للوطن والمواطن، وفقاً للشركة العامة للمياه والصرف الصحي.