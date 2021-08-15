انطلاق الحملة الموسمية لتهيئة غرف تصريف مياه الأمطار

أعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، اليوم الأحد، عن انطلاق أعمال الحملة الموسمية للعام 2021 – 2022، على مستوى ليبيا وذلك لتنظيف وتهيئة غرف تصريف مياه الأمطار.
وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الانطلاقة كانت عن طريق إدارات التشغيل والصيانة بجميع المناطق.
وتستمر أعمال هذه الحملة من يوم 15 أغسطس 2021م ، وحتى بداية فصل الربيع من العام القادم 2022م.
ونوهت الشركة إلى أن التأخر في اانطلاق أعمال الحملة للعام الحالي يرجع لعدم التغطية المالية واعتماد الميزانيات التشغيلية للشركة، ورغم كل المعوقات والظروف الراهنة ألا أن الحملة اانطلقت بمجهودات مختلف الإدارات والأقسام ودعم وتشجيع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة خدمة للوطن والمواطن، وفقاً للشركة العامة للمياه والصرف الصحي.
إنطلاق أعمال حملة تنظيف وتهيئة منظومة تصريف مياه الامطار للعام 2021/2022 (مكتب الإعلام والتوعية ) إنطلقت صباح اليوم…تم النشر بواسطة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي – ليبيا في الأحد، ١٥ أغسطس ٢٠٢١
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