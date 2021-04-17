انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا

انطلقت صباح اليوم السبت، الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، داخل بلدية طرابلس والمراكز الصحية الأخرى بالبلديات.

وبحسب ما أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فقد جاء ذلك بعد تجهيز 430 مرفق صحي في كل ربوع البلاد بكافة المستلزمات الصحية والإعلامية الخاصة بالحملة.

وأقيم احتفال بالمناسبة، في مركز الصحي وسعاية بديري ببلدية طرابلس بحضور الدكتور بدر الدين بشير النجار مدير عام المركز الوطني لمكافحة، وعميد وأعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز.

وألقيت في الاحتفال كلمات الترحيب والامتنان على انطلاق حملة التطعيم، كما اكد الدكتور بدر الدين بشير النجار على أهميّة أخذ التطعيم لحماية المواطنين والمجتمع من هذا الوباء.

وقام بعد ذلك الدكتور مدير عام المركز وعميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي بجولة داخل المركز الصحي وسعاية بديري لأخد التطعيم والاطلاع على آلية سير حملة التطعيم للمواطنين والاطمئنان على سير العمل لنجاح الحملة.

انطلقت صباح يوم السبت الموافق 17 /ابريل/2021 الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا داخل بلدية طرابلس والمراكز الصحية… تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني لمكافحة الأمراض _ ليبيا‏ في السبت، ١٧ أبريل ٢٠٢١