انطلاق الخطة الأمنية المشتركة في طرابلس لتعزيز الاستقرار

انطلقت، اليوم الأربعاء، الخطة الأمنية المشتركة في العاصمة طرابلس، تنفيذًا لقرار رئيس المجلس الرئاسي القاضي بتشكيل لجنة مشتركة للترتيبات الأمنية والعسكرية، وذلك بإشراف مديرية أمن طرابلس وبمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية المعنية.

وتهدف الخطة إلى تعزيز الاستقرار داخل المدينة، والتصدي للتحديات الأمنية الراهنة، وفرض أقصى درجات الانضباط الأمني والإداري، في إطار جهود مستمرة لإرساء الأمن وتحقيق السلم الأهلي.

وقد أعطى مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، إشارة الانطلاق الرسمية من خلال جولة ميدانية شملت عددًا من المواقع الحيوية داخل العاصمة ومحيطها، إيذانًا ببدء تنفيذ العمليات الأمنية المشتركة.

وتُعد هذه الخطوة محطة مفصلية في سياق العمل الأمني المشترك، بما يعكس التزام المؤسسات الأمنية والعسكرية بتحقيق الأمان والاستقرار للمواطنين في طرابلس.