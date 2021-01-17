انطلاق الدراسة فعلياً في 30 يناير الجاري

عُقِد اليوم الأحد، الاجتماع العادي الأول لوزارة التعليم بحكومة الوفاق برئاسة وزير التعليم المُكلف الدكتور محمد عماري زايد، مع مديري المصالح والمراكز والهيئات والإدارات والمكاتب.

هذا وأفاد الوزير بأن يوم 23 يناير الجاري، سيشهد استكمال تجهيز المؤسسات التعليمية من توزيع المستلزمات الوقائية وصكوك الميزانية التشغيلية، وتأكد فريق المتابعة والتقييم بالوزارة من جاهزية المدارس لانطلاقة فعلية للدراسة في 30 يناير الجاري.

وتمّ خلال الاجتماع الذي عُقد بقاعة اجتماعات الوزارة، استعراض الموقف العام لبداية العام الدراسي 2020-2021 إضافة إلى مناقشة تنفيذ الإطار الوبائي للتعليم العام والعالي، إلى جانب استعراض خطة الوزارة للعام 2021 والأنشطة التي قامت بها خلال العام الماضي.

كما تطرّق الاجتماع إلى تقييم، ومتابعة تنفيذ قرارات وزير التعليم المكلف عن العام 2020.

واستهل وزير التعليم الدكتور محمد عماري زايد الاجتماع بالشكر والتقدير لعدد من إدارات، ومكاتب الوزارة الذين اشتغلوا بكل صدق ومثابرة خلال الظروف الصعبة، مُشدّداً على أهمية تنفيذ الإطار الوبائي العام للتعليم العام والعالي، والبرامج التدريبية المستهدفة لتطبيق هذا الإطار، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للمؤسسات التعليمية، كما أكّد الوزير على ضرورة متابعة آلية صرف الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية.

وفي هذا الإطار أكّد وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة أنه قد تمّ الانتهاء من إعداد صكوك الميزانية التشغيلية لكافة المؤسسات التعليمية، والبدء في توزيعها على المراقبات، موضحاً أن هذه الميزانيات ستُساعد في معالجة أي عقبات أو مُختنقات تواجه أي مؤسسة تعليمية.

من جانبه أكّد مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الدكتور الطاهر الحبيب أن الكتاب المدرسي قد وزّع على كافة مدارس مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بكافة المناطق.

من جهته بيّن مدير عام مصلحة المرافق التعليمية علي القويرح بأن صيانة المؤسسات التعليمية المتضرّرة من الحرب يتم وفق جدولة زمنية محدّدة موضحاً أن المصلحة جاهزة لتوفير الاحتياجات للمؤسسات التعليمية مــن الوسائل التعليمية بالإضافة إلى تجهيزها بالأثاث المدرسي.

بدورها أكّدت رئيس لجنة التعليم عن بُعد ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم الدكتورة مسعودة الأسود على أهمية تفعيل التعليم عن بُعد من خلال بث الدروس التعليمية عبر الوسائل المختلفة، مُبيّنة أن الخطة الدراسية البديلة تستهدف الدراسة يوماً بعد يوم، وأن اليوم الذي يكون فيه الطالب في المنزل يعتبر يوماً دراسياً عادياً، كما أوضحت أن المركز مُستعد لتنفيذ البرامج التدريبية بدعم من الوزارة .

واستعرض مدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات الدكتور أيمن المحمودي نسبة الإنجاز المحقّقة في الخطة المستهدفة، وأكّد أن الخطة ستُعلن في أقرب وقت بمجرد أن يتم تجهيزها بشكل كامل.