انطلاق الدورة التخصصية الـ17 في مجال «العمليات الخاصة»

افتتح مدير معهد التدريب التخصصي بالإدارة العامة للعمليات الأمنية طرابلس، أمس الأحد، الدورة التخصصية الـ17 في مجال “العمليات الخاصة” لصالح الإدارة العامة للعمليات الأمنية.

هذا وعقد مدير المعهد اجتماعاً مع رؤساء الأقسام والوحدات بالمعهد، تم خلاله استعراض ومناقشة عدد من المواضيع التي تهم دورتي (التخصصية – والتجنيد).

وشدّد المدير على ضرورة تنفيذ الآلية المناسبة والضوابط المتبعة في سابق الدورات والتركيز على هاتين الدورتين والاهتمام بهما لما لهما من أهمية كبيرة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.