انطلاق الدورة التدريبية الأولى لدمج «قوات الثوار» بالمؤسسات الأمنية

انطلقت بالمعهد العالي للضباط بمنطقة العزيزية، أمس الأحد، أعمال الدورة التدريبية الأولى لضم المقاتلين لوزارة الداخلية بناء على قرار وزير الداخلية المفوض بشأن تأهيلهم وإدماجهم بالمؤسسة الأمنية.

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق على فيسبوك، أن عدد من المقاتلين التحقوا بهذه الدورة التدريبية بعد استيفاء إجراءاتهم وإجراء المسح الخاص بفيروس كورونا لهم.

وأوضحت الوزارة أنه تم إعداد التمام للمتدربين وإعطاءهم محاضرات عن نظم الداخلية ومن ثم توزيعهم بالمعهد.

وحضر انطلاق الدورة رئيس لجنة ضم المقاتلين عميد عبد الناصر الطيف، ومدير إدارة التدريب عميد د. فتحي عون، ومدير معهد العالي للضباط عميد خليفة العزابي، وعدد من قادة المحاور بالمناطق.

من جانبه قال وزير الداخلية المفوض فتحى باشاغا في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “في طريقنا لإصلاح القطاع الأمني وإعادة إدماج الثوار المقاتلين في المؤسسات الأمنية.. فخورون بانطلاق الدورة الأولى والتي ستلحقها عدة دورات أخرى.. هى خطوة في طريق طويل للإصلاح الأمني.

في طريقنا لإصلاح القطاع الأمني، وإعادة إدماج الثوار المقاتلين بالمؤسسات الأمنية، فخورون بانطلاق الدورة الأولى لتأهيل المقاتلين وضمهم لوزارة الداخلية، وذلك بالمعهد العالي للضباط بالعاصمة #طرابلس🇱🇾



هذه الدورة، والتي ستلحقها عدة دورات أخرى، هي خطوة في طريق طويل للإصلاح الأمني. pic.twitter.com/8ABbMYKHoB — وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) January 24, 2021

انطلاق الدورة التدريبية الأولى لضم المقاتلين بالمعهد العالي للضباط انطلقت صباح اليوم الأحد الموافق 24 يناير 2021م… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية الليبية‏ في الأحد، ٢٤ يناير ٢٠٢١