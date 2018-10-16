انطلاق الدورة التدريبية لأعضاء الشرطة القضائية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الجنائية

حضر مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بوزارة العدل ممثلاً عن معالي وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق الوطني، مراسم افتتاح الدورة التدريبية لأعضاء ومنتسبي الشرطة القضائية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الجنائية والتي تنظمها بعثة (يوبام) بالتعاون مع جهاز الشرطة القضائية وشركة كروان إيجن رفقة رئيس جهاز الشرطة القضائية ومسؤولة العدالة الجنائية بالبعثة.



وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن مجموعة من البرامج التي نصت عليها مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة العدل وبعثة الاتحاد الأوروبي (يوبام) في الرابع عشر من فبراير 2018 وفي إطار الخطة الوطنية الشاملة التي تبنتها الوزارة والتي تهدف إلى تدريب أعضاء السلطة القضائية وضباط الشرطة القضائية وإتباع القواعد الدولية في معاملة السجناء والتي تعرف بقواعد (مانديلا)، والاستفادة من الدعم الفني والخبرة الطويلة لدى الجانب الأوروبي في إدارة السجون وتطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل.



وأشاد مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون من خلال كلمته التي ألقاها بدعم وزارة العدل لجهاز الشرطة القضائية لكي يتمكن من تقديم النموذج الأمثل لاحترام القوانين وحقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال.



وأضاف بأن وزارة العدل هي الجهة الوحيدة التي تخضع لها مراكز الاحتجاز والسجون من خلال جهاز الشرطة القضائية.



وأخيراً أشاد مدير إدارة العلاقات والتعاون بالجهود التي تبذلها بعثة الاتحاد الأوروبي (يوبام) لمساعدة بلادنا في تجاوز هذه المرحلة الانتقالية وتحدياتها وصولاً إلى إقامة دولة القانون والمؤسسات وتحقيق الأمن والاستقرار.