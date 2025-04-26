دورة تدريبية لتطوير المهارات الإعلامية للمؤسسات النفطية

انطلقت الدورة التدريبية المتقدمة في مجال الإبداع والمهارات الاحترافية في مجال الإعلام المؤسسي، والتي تستضيفها جامعة أيدن بإسطنبول.

وتستمر هذه الدورة، “التي انتظمت تحت إشراف شركة “ميد أويل إسطنبول النفطية” بالتعاون مع إدارتي التدريب والإعلام بالمؤسسة، لمدة أسبوعين متتاليين، بمشاركة مدراء ومسؤولي وموظفي الإعلام بالشركات النفطية والمراكز التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، بهدف تطوير المهارات الإعلامية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة”.

كما عقد مدير إدارة الإعلام بالمؤسسة الوطنية للنفط، على هامش هذه الدورة “اجتماعاً بمسؤولي مكاتب الإعلام المشاركين، تم خلاله استعراض توصيات الاجتماع السابق التي نصت على جملة من الضوابط والمواثيق المنظمة لسياقات العمل في الشركات والمراكز التابعة للمؤسسة، وتوحيد الخطاب الإعلامي بما يحقق أعلى معايير الشفافية”.

وأكد المجتمعون على “الالتزام بهذه التوصيات التي تنسجم مع أهداف وتطلعات المؤسسة واستراتيجياتها الرامية إلى النهوض بالقطاع، والرفع من معدلات إنتاج ليبيا النفطي”.