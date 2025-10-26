انطلاق الدورة التدريبية لمعلمي «اللغة الإنجليزية» لتعزيز جودة التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية عن انطلاق الدورة التدريبية الثانية لمعلمي اللغة الإنجليزية ذوي الكفاءة العالية، في إطار مبادرة رئيس الوزراء لتعزيز جودة تعليم اللغة الإنجليزية في ليبيا.

وذكرت الوزارة أن الدورة التي انطلقت صباح يوم السبت الماضي شهدت حضور 160 معلمًا تم اختيارهم عبر رابط إلكتروني تم نشره في نهاية شهر يوليو.

كما شارك في الدورة ممثلون عن وزارة التربية والتعليم، والمركز العام للتدريب وتطوير التعليم، والمجلس الثقافي البريطاني.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن الدورة تستمر لمدة ستة أسابيع، حيث تهدف إلى تطوير مهارات التدريس وتعزيز استراتيجيات إدارة الفصول الدراسية، وهو ما يسهم في رفع مستوى تعليم اللغة الإنجليزية في البلاد.

وبحسب الوزارة سيشمل التدريب ورش عمل حضورية عبر مقر المجلس الثقافي البريطاني بطرابلس، بالإضافة إلى جلسات تدريبية عبر الإنترنت في الأسابيع المقبلة.