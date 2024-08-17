انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز.. مانشستر يفوز على فولهام بهدف قاتل

افتتح فريق مانشستر يونايتد الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوز بشق ألأنفس على ضيفه فولهام بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.

ويدين فريق أصحاب الأرض “الشياطين الحمر” بالفضل في انتصاره للاعبه الهولندي الجديد، المهاجم جوشوا زيركزي، الي اقتنص هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل في الدقيقة 87 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب مسرح الأحلام “أولد ترافورد”.

ويأمل مشجعو فريق مانشستر يونايتد في استعادة هيبة وأمجاد “الشياطين الحمر” بعد سنوات عجاف، لم يستطع الفريق فيها مجاراة الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.