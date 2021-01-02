انطلاق العام الدراسي الجديد لمرحلة التعليم الأساسي للعام 2020-2021

توجه صباح اليوم السبت، الثاني من شهر يناير الجاري، تلاميذ وتلميذات مرحلة التعليم الأساسي إلى مدارسهم ، لبدء العام الدراسي الجديد 2020-2021.

وكانت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني قد حددت الثاني من شهر يناير الجاري موعدا لبدء عودة الدراسة التمهيدية للصفوف الدراسية من الأول التعليم الأساسي إلى السادس.

وأشارت إلى أن بداية العام الدراسي لجميع الصفوف والمراحل الدراسية ستكون يوم 23 من نفس الشهر.

وفي سياقٍ ذي صلة، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق القرار رقم 962 لسنة 2020م، باعتبار يوم السبت من كل أسبوع يوم دراسة وعمل عادي للعاملين بوزارة التعليم خلال العام الدراسي 2020-2021م.

مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية (أساسي – ثانوي – ديني) للعام الدراسي 2020 – 2021م تم النشر بواسطة ‏وزارة التعليم الليبية‏ في الخميس، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠