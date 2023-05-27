انطلاق العملية الانتخابية لبلديتي زوارة ودرج

انطلقت صباح اليوم السبت، العملية الانتخابية لانتخاب المجلس البلدي لبلديتي زوارة ودرج.

وبحسب ما أفادت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، فقد باشرت جميع مراكز الاقتراع ببلديتي زوارة ودرج في فتح أبوابها أمام الناخبين مع التوقيت المحدد لها عند الساعة 09:00 صباحا دون أي تأخير يذكر والبدء الفعلي في عملية الاقتراع والتصويت.

وفي وقت سابق، أفاد مستشار اللجنة باسم المودي بانتهاء الاستعدادات لانتخابات بلديتي درج وزوارة.

وأوضح المودي لـ«عين ليبيا» أنّ عدد القوائم المتنافسة على انتخابات بلدية زوارة بلغت 8 قوائم بعدد إجمالي 106 مترشحين، مشيرا إلى أن الناخبين تخطى عددهم 7 آلاف ناخب وناخبة.

وأشار المودي إلى أنّ عدد القوائم المتنافسة في درج، هي 3 قوائم بعدد 37 مترشحا، موضحا أن عدد الناخبين يقارب 2000 ناخب وناخبة.

كما لفت مستشار اللجنة إلى عقد ورش تدريبية للقائمين على مراكز الاقتراع لضمان سلامة وسلاسة ومهنية سير العملية الانتخابية.