انطلاق العملية الانتخابية للبلديات في كافة أنحاء ليبيا

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عن انطلاق العملية الانتخابية للمجالس البلدية في أنحاء ليبيا.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته حول عملية الانتخابات إن العملية الانتخابية هي الثانية وقد تم فتح باب تسجيل الناخبين اعتبارًا من الإربعاء الـ12 من ديسمبر الجاري.

وأوضحت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أن العملية تشمل تحديث البيانات لكافة البلديات في أنحاء ليبيا المنتهية الولاية القانونية لمجالسها البلدية مع نهاية العام 2018.

هذا وستتم الانتخابات في 68 بلدية، وسيتم تأجيل فتح تسجيل الناخبين في البلديات المستحدثة إلى حين تحديد مراكزها الانتخابية، وفقًا للبيان.

وقالت اللجنة في بيانها :