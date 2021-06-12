انطلاق العمل بالمنفذ الجمركي المشترك رأس إجدير

عُقِد اليوم السبت، بجزيرة جربة التونسية اجتماع بين مدراء عامي الجمارك بليبيا وتونس، وبحضور المستشار الاقتصادي لرئاسة الحكومة التونسية، والقنصل العام الليبي بتونس، وعدد من المسؤولين بالإدارتين الجمركيتين.

يأتي ذلك في إطار التعاون التونسي الليبي في المجال الديواني، بحسب ما أفادت الديوانية التونسية.

وتم خلال الاجتماع الإعلان رسميا عن انطلاق العمل بالمنفذ الجمركي المشترك برأس جدير بخصوص العمليات التجارية، مع الحرص على تفعيل العمل بالمنفذ الجمركي المشترك بخصوص المسافرين خلال الفترة القريبة القادمة.

كما تم خلال هذا الاجتماع اتخاذ العديد من الإجراءات الكفيلة بمزيد تسهيل حركة البضائع والمسافرين بين البلدين.

الإعلان الرسمي عن انطلاق العمل بالمنفذ الجمركي المشترك برأس جدير بخصوص العمليات التجارية خلال اجتماع مدراء عامي الجمارك… تم النشر بواسطة ‏‎Douane Tunisienne‎‏ في السبت، ١٢ يونيو ٢٠٢١