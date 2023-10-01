انطلاق العمل على رصف وتعبيد طرق العجيلات بعد توقف دام لأكثر من عشرة سنوات

انطلق العمل بمشروع رصف طرق بلدية العجيلات، بعد توقف دام لأكثر من عشرة سنوات، وذلك ضمن مبادرة “عودة الحياة” المعلن عنها من قبل رئيس مجلس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة”، وبتنفيذ وزارة الإسكان والتعمير وبحضور المجلس التسييري للبلدية.

ووفقاً لما أورده “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” أن المرحلة الأخيرة قد بدأت من رصف وتعبيد الجزء الأول من طريق شارع النخيل، وهو الطريق الرئيسي بوسط المدينة.

ويأتي هذا المشروع في إطار سعي الحكومة لإعادة الحياة بعد تضرّرها الكبير من النزاعات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد رئيس المجلس التسييري للبلدية، بالجهود المبذولة من قبل الحكومة لتنفيذ هذا المشروع، مؤكداً أن هذا المشروع سيساهم في تحسين المظهر العام للمدينة وتوفير بيئة ملائمة للمواطنين.

وأعرب السكان عن سعادتهم ببدء العمل في هذا المشروع، مؤكدين أن هذا المشروع سيساهم في تحسين جودة حياتهم.