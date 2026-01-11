انطلاق «الفصل الدراسي الثاني» بجميع المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد 11 يناير 2026، انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026، لسنوات النقل في مراحل التعليم الأساسي والثانوي والديني، في جميع المؤسسات التعليمية بالقطاعين العام والخاص، وعلى مستوى كافة مراقبات التربية والتعليم في أنحاء البلاد.

وأوضحت الوزارة أن استئناف الدراسة جاء عقب انتهاء فترة الراحة الفصلية، ووفق الخطة الدراسية المعتمدة، حيث عادت الدراسة لجميع الصفوف، بما يشمل الصفوف الأولى من الصف الأول حتى الصف الخامس من مرحلة التعليم الأساسي، إلى جانب تلاميذ وطلاب شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، ومؤسسات التعليم الديني.

وبهذه المناسبة، تقدمت وزارة التربية والتعليم بأطيب التهاني إلى أفراد الأسرة التعليمية والتربوية في المدارس، من معلمين ومعلمات، وإدارات مدرسية، ومشرفين تربويين، وكوادر تعليمية مساندة، متمنية للجميع فصلًا دراسيًا موفقًا، يسهم في تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية المرسومة.

وأكدت الوزارة استمرار متابعتها لسير العملية التعليمية، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة داخل المؤسسات التعليمية، بما يضمن انتظام الدراسة وتحقيق جودة التعليم.