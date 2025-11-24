طرابلس تحتضن المؤتمر الدولي لـ«مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية»

انطلقت اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمعهد العالي للقضاء، تحت عنوان: “واقع المواجهة التشريعية والقضائية والأمنية لإشكاليات المخدرات والمؤثرات العقلية”، ويستمر حتى 26 نوفمبر الجاري، برعاية وزارة العدل وبتنظيم المعهد العالي للقضاء وبمشاركة كلية القيادة والأركان، وجهاز المباحث الجنائية، ومركز المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، والمركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين، والبيت الليبي للعلوم والثقافة بالزاوية، وجامعة القمة الحديثة.

وحضر الافتتاح مدير عام المعهد العالي للقضاء، ووكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، ومندوب عن كلية القيادة والأركان، ورئيس لجنة قبول طلبة الكليات العسكرية، ومدير مركز التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، ومدير عام المركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين، إلى جانب لفيف من القانونيين والأكاديميين والمتخصصين.

وبدأت فعاليات المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم، تلاها النشيد الوطني، وكلمة ترحيبية لمدير عام المعهد والمشرف العام ورئيس اللجنة العلمية وعضو اللجنة التحضيرية العليا، تخللتها عروض مرئية للجهات المشاركة، حيث قدمت كلية القيادة والأركان عرضًا تعريفيًا أشادت فيه بدور المؤتمر في تعزيز الأمن ورفع الوعي وبناء استراتيجية شاملة للحد من انتشار المخدرات.

كما نوه كل من مدير عام المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، ورئيس جامعة القمة الحديثة، ومدير البيت الليبي للعلوم والثقافة بالزاوية، ونقيب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بأهمية المؤتمر وما يقدمه من حلول لمكافحة المخدرات وتبادل الخبرات.

ولفت المشاركون الدوليون إلى جودة التنظيم ونجاح المؤتمر في توزيع الاستفادة بين الدول لحماية الشباب العربي.

وتضمن المؤتمر تقديم عدة أوراق بحثية تناولت الجوانب التشريعية والقضائية والأمنية المتعلقة بمكافحة المخدرات، واستعرض الباحثون أبرز التحديات المرتبطة بانتشار هذه الآفة وسبل مواجهتها، كما قدموا مستجدات الوضع الدولي والإقليمي والوطني.

وأقيمت خلال المؤتمر ندوتان حواريتان حول دور المؤسسة العسكرية في الوقاية من المخدرات، والإطار القانوني والأخلاقي لإدارة مراكز علاج وتأهيل المدمنين، مع التركيز على توازن الحقوق والمسؤوليات والمعايير المهنية.

واختتم المؤتمر بتكريم وزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء، وكلية القيادة والأركان، وجهاز المباحث الجنائية، وكل الجهات المشاركة في دعم وإنجاح الفعالية.