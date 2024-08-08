انطلاق المؤتمر الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة في بنغازي

بهدف الحد من مشكلة البطالة في البلاد، انطلقت، اليوم الخميس، في بنغازي، جلسات المؤتمر العلمي الدولي حول دور المشروعات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمشاركة عربية واسعة.

حضر الافتتاح عدد من أعضاء من البرلمان، كممثلين للحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب، إضافة لعدد من الوزراء والمهتمين بالمشروعات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ويشارك في المؤتمر وفود من تونس والجزائر ومصر والمغرب بالإضافة إلى ليبيا، ويقام المؤتمر تحت رعاية وزارة العمل والتأهيل في الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب،

ويهدف المؤتمر، إلى التعريف بدور الهيئة العامة للتشغيل في رعاية الشباب، والحد من البطالة ودعمها للمشروعات الصغرى والمتوسطة.

كما أنّه يهدف إلى التعرف على مدى مساهمة هذه المشروعات في الحد من البطالة، والوقوف على مشاكل تلك المشروعات وكيفية معالجتها، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة المبادرة وريادة الأعمال لدى الشباب الليبي نحو العمل الحر.

وتناقش المشاركات المحلية والدولية مواضيع متعددة منها، الشباب والمتغيرات الاقتصادية وثقافة العمل الحر، كما أنها تناقش معوقات تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في معالجة مشكلة البطالة، ودور التدريب في ريادة الأعمال لإنجاح المشروعات الصغرى والمتوسطة وآليات تمويلها. –