انطلاق المرحلة الأولى من أولمبياد «القندس الليبي» للمعلوماتية

انطلقت الاختبارات التجريبية لمسابقة القندس الليبي، التي تمثل المرحلة الأولى من الأولمبياد الليبي للمعلوماتية بمشاركة 80 مراقبة موزعة على 60 مركز اختبار في مختلف أنحاء ليبيا.

وتستهدف هذه الاختبارات أكثر من 3700 طالب وطالبة تقدموا للمشاركة في هذا الحدث الوطني من مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

كما تهدف هذه الاختبارات التجريبية الوقوف على التحديات التقنية وضمان التحضير الجيد للاختبار الفعلي.

ويأتي هذا الإجراء لإتاحة فرصة أكبر لمشاركة عدد أكبر من الطلاب ومعالجة التحديات التي تواجه مراكز الاختبار الحالية، إلى جانب دراسة إمكانية توفير مراكز إضافية تتناسب مع العدد الكبير من المتسابقين في ربوع ليبيا الحبيبة.

