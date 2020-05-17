انطلاق المرحلة الأولى من المسح الشامل للكشف عن كورونا وتحديد نسب انتشاره

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات المسح المجتمعي الذي يقوم به المركز الوطني لمكافحة الأمراض للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

واستهدف فريق المسح المجتمعي اليوم الأحد، مراكز إيواء النازحين داخل بلدية أبوسليم بالعاصمة طرابلس ضمن الخطة التي وضعها المركز الوطمني لمكافحة الأمراض بالتنسيق مع البلدية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمركز.

وتستهدف حملة المسح الطبي بلديات أبوسليم وعين زارة وسوق الجمعة وتاجوراء في مرحلتها الأولى، على أن تستهدف باقي البلديات في المرحلة الثانية من الحملة.

#فيديو | عدسة مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض يتابع عمليات المسح للكشف عن فايروس كورونا المستجد داخل بلدية أبي سليم#سيورها_تفرج#معانا_ضد_كورونا#كلنا_واحد_ضد_فيروس_كورونا#الوقاية_تحميني_وتحميك#لجنة_التواصل_والإعلام_الصحي#الخطة_الوطنية_لمجابهة_فيروس_كورونا#بالمركز_الوطني_لمكافحة_الأمراض Gepostet von ‎المركز الوطني لمكافحة الأمراض _ ليبيا‎ am Sonntag, 17. Mai 2020

وحدد المركز الوطني لمكافحة الأمراض الفئات المستهدفة من المسح الطبي الشامل للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس السبت، ضم المكاتب الصحية ببلديات سوق الجمعة وعين زارة وأبوسليم.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمركز، بأن الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى تشمل مراكز إيواء النازحين، والمحال التجارية من مواد غذائية والخضار والفواكه، والمخابز، ومحطات الوقود، والقصابين، بالإضافة إلى إجراء مسوحات مجتمعية للأسر المقيمة بكل منزل في نطاق البلدية المستهدفة.

من جانبه أفاد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ.د بدر الدين بشير النجار، بأن الهدف من المسح الطبي المجتمعي معرفة مدى انتشار فايروس كورونا المستجد قبل اتخاذ إجراءات تخفيف حظر التجول.