انطلاق المرحلة الأولى من برنامج «اللغة الإنجليزية» بالمؤسسات التعليمية

انطلقت صباح اليوم السبت المرحلة الأولى من المبادرة التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والتي تهدف إلى تجويد تعليم اللغة الإنجليزية في المؤسسات التعليمية. يأتي ذلك ضمن الاتفاقية الموقعة بين وزير التربية والتعليم المكلف المهندس علي العابد والمجلس الثقافي البريطاني في 14 يوليو الماضي.

وشهدت الفعالية حضور السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، والرئيس التنفيذي لمبادرات رئيس مجلس الوزراء مصطفى المانع، ومدير مركز التدريب وتطوير التعليم الدكتور محمد غومة، إلى جانب عدد من المسؤولين البارزين في الوزارة والمجلس الثقافي البريطاني.

وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة تدريب أكثر من 230 معلمًا ومعلمة من مختلف المؤسسات التعليمية في ليبيا. تهدف المبادرة إلى تعزيز قدراتهم المهنية واللغوية، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يسهم في رفع جودة التعليم في البلاد.

وفي كلمته، أشاد السفير البريطاني بالعلاقات التعليمية المثمرة بين ليبيا والمملكة المتحدة، مؤكدًا دعم بلاده لهذه المبادرة الهامة. من جانبه، أكد مدير عام المركز على أهمية المبادرة في تحسين مهارات المعلمين ورفع مستوى التعليم في ليبيا.

تهدف المبادرة إلى بناء جيل من الطلاب المتمكنين في اللغة الإنجليزية، وهو ما يسهم في إعدادهم لمنافسة وتحقيق التميز على المستويين المحلي والدولي.