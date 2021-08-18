انطلاق المرحلة الأولى من مشروع تدريب مراقبي الانتخابات

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن انطلاق المرحلة الأولى من مشروعها التدريبي، الذي يستهدف تدريب مراقبي الانتخابات في ليبيا.

وانطلقت بمقر المفوضية، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة التدريبية في مجال “إعداد مدربي المراقبة الانتخابية”، تحت إشراف قسم التدريب والاجراءات بالمفوضية، وذلك ضمن الاستعدادات للعملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم.

وتستمر الدورة لمدة يومين والمستهدفين بحضورها موظفي مكاتب الادارة الانتخابية التابعة للمفوضية في مدن (طرابلس، بنغازي، سبها).

وحضر برنامج الافتتاح مدير إدارة العمليات الانتخابية الصادق الزكار، ورئيس قسم التدريب عبد الباسط النفاتي، ورئيس قسم العمليات الخارجية د. عبد الغني دعبوب.

وأفاد الموقع الرسمي للمفوضية، بأن الدورة تهدف إلى التعريف بمفهوم المراقبة على الانتخابات وتمكين المتدربين من معرفة أهمية المراقبة.

وتضمن برنامج الجلسة الأولى من الدورة، معلومات تعريفية عن أهداف الدورة ومفهوم الإدارة الانتخابية وإجراءات الاقتراع ومعايير العملية الانتخابية ومفهوم وأنواع المراقبة وواجبات المراقب وحقوقه.

وأوضح رئيس قسم العمليات الخارجية د. عبد الغني دعبوب، أن هذه الدورة هي الأولى في مشروع المفوضية التدريبي الذي يستهدف تدريب مراقبي العملية الانتخابية في ليبيا.

وأضاف أن المفوضية لديها خطة متكاملة لتدريب المراقبين عبر مكاتبهم في مدن طرابلس، وبنغازي، سبها، على أن تتولى هذه المكاتب تدريب المراقبين التابعين لمنظمات المجتمع المدني المسجلة في المفوضية.

وفي ختام الدورة، سيكون الموظف ملماً بعملية مراقبة الانتخابات وقادراً على إعداد تقارير شاملة لكل مراحل العملية الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي عل إنجاح الانتخابات، بحسب المفوضية.