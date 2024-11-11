انطلاق المرحلة الثالثة من مشروع «معلم القرن الحادي والعشرين» على مستوى ليبيا

أطلق المركز العام للتدريب وتطوير التعليم في وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، المرحلة الثالثة من مشروع معلم القرن الحادي والعشرين، الذي يهدف إلى تطوير مهارات المعلمين وتعزيز قدراتهم في جميع أنحاء البلاد.

شملت هذه المرحلة فروع المركز في مختلف المناطق، ومنها، “صبراتة، زوارة، الجميل، طرابلس، مصراتة، الزنتان، غريان، الجفارة، مزدة، العربان، غدامس، مسلاتة، ترهونة، تاجوراء، حي الأندلس، عين زارة، أبو سليم، المرقب، الماية، العزيزية، المعمورة، العامرية، نسمة، وسبها الزاويه”.

وقد شهدت هذه المرحلة زيارة ميدانية من قبل مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، محمود محمد الأحجل، كما حضر فعاليات المشروع مديرة فرع طرابلس، نادية الشهيبي، التي أكدت على التزام الفرع بتطبيق أعلى معايير التدريب لضمان تطوير مهارات المعلمين.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة اليونيسف، التي ساهمت بدعمها المستمر في توفير بيئة تدريبية فعّالة تتماشى مع أفضل ممارسات التعليم الحديث.”