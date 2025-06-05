انطلاق المرحلة الثانية من «الأولمبياد الليبي للمعلوماتية» لتأهيل 300 طالب وطالبة

انطلقت المرحلة الثانية من الأولمبياد الليبي للمعلوماتية، برعاية الشركة القابضة للاتصالات (LPTIC) وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، وذلك بتنفيذ الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية (LATI).

وتهدف هذه المرحلة إلى تدريب نحو 300 طالب وطالبة من مختلف مناطق ليبيا على أساسيات البرمجة بلغة ++C، ضمن خطة تدريبية متكاملة صممت لصقل مواهب المشاركين وتمكينهم في مجال المعلوماتية.

وشهدت الجلسة الأولى نجاحاً كبيراً وتفاعلاً ملحوظاً من الطلاب والمدربين، مع إشادة خاصة بمستوى الالتزام والحماس لدى المشاركين.

وأكدت الجهات المنظمة أن جلسات طلبة المرحلة الإعدادية ستبدأ يوم الأربعاء القادم، فيما ستنطلق جلسات طلبة المرحلة الثانوية بعد انتهاء الامتحانات النهائية.

وتوجهت الأكاديمية وجميع الشركاء بالدعاء بالتوفيق لجميع الطلاب المشاركين في هذه الرحلة العلمية المتميزة، مع الشكر الجزيل لكل الداعمين والمساهمين في إنجاح الأولمبياد.