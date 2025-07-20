انطلاق المرحلة الثانية من برنامج «بوابة التميز في الصحة المدرسية» في ليبيا

انطلقت صباح اليوم المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي “بوابة التميز في الصحة المدرسية”، الهادف إلى إعداد مدربين رئيسيين في مجال الصحة المدرسية، بإشراف المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، وبالتعاون مع الإدارة العامة للإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية.

وشهدت فعاليات الافتتاح حضور مدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم الدكتور محمد غومة، ومدير الإدارة العامة للإصحاح البيئي الأستاذة نادية البكوش، إلى جانب مستشار الإدارة الصحية بالإدارة الدكتور خالد بن فاضل.

ويأتي البرنامج ضمن جهود تطوير قدرات الكوادر الوطنية في مجالات التثقيف الصحي والوقاية المدرسية، بما يسهم في تعزيز بيئة تعليمية آمنة وصحية في مختلف المؤسسات التعليمية.