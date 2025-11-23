انطلاق المرحلة الثانية من تدريب معلمي اللغة الإنجليزية في كافة المدارس

انطلقت السبت أعمال المجموعة الثانية من البرنامج التدريبي “تجويد تعليم الإنجليزية”، الموجّه لرفع كفاءة معلمي اللغة الإنجليزية ضمن مبادرة رئيس الوزراء، وذلك تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والمجلس الثقافي البريطاني، وبالتعاون مع المركز العام للتدريب وتطوير التعليم.

وشهد حفل الافتتاح حضور مدير عام المركز العام للتدريب وتطوير التعليم الدكتور محمد غومة، والمدير المساعد للمجلس الثقافي البريطاني فيصل الناجح.

ويشارك في البرنامج، الذي يمتد على مدى ستة أشهر، نحو 375 معلماً ومعلمة من مختلف مراقبات التعليم في ليبيا، بهدف تطوير مهاراتهم المهنية والارتقاء بجودة تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس.

يأتي هذا البرنامج في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتعزيز قدرات المعلمين وتحديث أساليب التدريس، خصوصاً في مادة اللغة الإنجليزية التي تشهد اهتماماً متزايداً ضمن خطط تطوير المناهج. ويعد التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني خطوة مهمة لتبني معايير تدريب دولية، بما يسهم في تحسين مخرجات التعليم ورفع مستوى المتعلمين في المدارس الليبية.