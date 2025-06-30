انطلاق المرحلة الثانية من تدريب موظفي الإعلام في قطاع النفط بإسطنبول

انطلقت اليوم في مدينة إسطنبول المرحلة الثانية من الدورة التدريبية المتقدمة لموظفي الإعلام بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة، والتي تستضيفها جامعة أيدن، بإشراف شركة “ميد أويل إسطنبول” وبالتعاون مع إدارتي الإعلام والتدريب بالمؤسسة.

وتستمر الدورة لمدة أسبوعين، وتهدف إلى صقل المهارات الإعلامية للمشاركين، وتعزيز قدراتهم في مجالات الاتصال المؤسسي، والتعامل مع الوسائط الرقمية، وإدارة المؤسسات الإعلامية، إلى جانب الاطلاع على أحدث الممارسات المهنية والتقنية في مجال الإعلام.

ويشارك في البرنامج عدد من موظفي الإعلام من مختلف الشركات والمراكز التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، في إطار خطة متكاملة لتطوير الكفاءات الإعلامية ومواكبة التحديات الحديثة التي تواجه قطاع النفط.

تأتي هذه الدورة ضمن جهود المؤسسة لتعزيز التواصل الإعلامي الفعال والديناميكي، ودعم الإعلاميين للقيام بدورهم الحيوي في نقل رسالة القطاع وتعزيز صورته داخليًا وخارجيًا.