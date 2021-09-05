انطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير أداء مراقبي الانتخابات

أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم، المرحلة الثانية من مشروعها الذي يستهدف توعية وتطوير أداء المراقبين بمنظمات المجتمع المدني في ليبيا.

يُشار إلى أن البرنامج الذي يتبع الأسلوب الهرمي في التوعية، تم إنجاز مرحلته الأولى بتاريخ 18 – 19 أغسطس الماضي، بتوعية عدد 3 مدربين من مكاتب الإدارة الانتخابية في مدن (طرابلس، بنغازي، سبها) بمقر المفوضية وبإشراف وتدريب قسمي العمليات الخارجية والتدريب.

ونقل الموقع الرسمي للمفوضية عن رئيس قسم العمليات الخارجية قوله: “بناءً على توجيهات رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السائح بدأنا اليوم في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في مكاتب الإدارة الانتخابية في كل من طرابلس وسبها على أن تبدأ غدا الاثنين في مكتب بنغازي، بهدف توعية عدد 2 مراقبين من كل منظمة بواقع 10 منظمات في كل دورة وتعريفهم بمفهوم المراقبة على الانتخابات وأهميتها وواجبات المراقب وحقوقه وإجراءات الاقتراع ومعايير العملية الانتخابية”.

وأوضح رئيس القسم أن هذا المشروع يأتي في إطار استعدادات المفوضية للعملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم، بحيث يكون المشارك ملماً بمفهوم عملية مراقبة الانتخابات وقادراً على إعداد تقارير شاملة لكل مراحل العملية الإنتخابية الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على نجاح الانتخابات، وفق قوله.