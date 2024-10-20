انطلاق المستوى الثالث من خطة تدريب إجراءات عملية الاقتراع

انطلقت بمكاتب الإدارات الانتخابية، “مرحلة المستوى الثالث من التدريب على إجراءات عملية الاقتراع والمستهدف بها موظفو المراكز الانتخابية البالغ عددهم (5100) موظف وموظفة موزعين على 372 مركز اقتراع في 60 بلدية”.

وبحسب ما نشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “المرحلتان الأولى والثانية من خطة التدريب كانتا خاصتَيْن بتدريب منسقي التدريب والمدربين الأساسيين بمكاتب الإدارات الانتخابية بالمناطق الشرقية والغربية والجنوبية الواقعة في نطاقها المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية (المجموعة الأولى)”.

تجدر الإشارة إلى أن “التدريب بالمستوى الثالث سيستمر لمدة شهر، وتأتي هذه التدريبات في إطار استعدادات المفوضية لتنفيذ عملية الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية المستهدفة في 2024 (المجموعة الأولى)”.