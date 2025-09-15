انطلاق المشاورات التمهيدية حول المخطط الثلاثي للتنمية الثقافية في ليبيا

أشرفت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، مبروكة توغي، يوم الأحد 14 سبتمبر 2025، بديوان الوزارة، على انطلاق المشاورات التمهيدية الخاصة بالمخطط الثلاثي للتنمية الثقافية في ليبيا.

ويأتي هذا المشروع ضمن التزامات وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، في إطار برنامج حكومة الوحدة الوطنية، لتعزيز الثقافة كعنصر أساسي في بناء مستقبل البلاد ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تمكين الإنسان وتنمية قدراته وإتاحة الفرص أمامه للإبداع والابتكار والمشاركة الفاعلة.

وينسجم المخطط مع أهداف رؤية ليبيا 2030، التي تسعى إلى بناء مجتمع معرفي يعتز بهويته، ويشارك بفعالية في الحضارة الإنسانية المعاصرة. ويتم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

ويهدف هذا البرنامج إلى توفير آلية عمل حديثة لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية، تعتمد على مبادئ الحوكمة الرشيدة وأفضل الممارسات الدولية في القطاع الثقافي، مع اعتبار الثقافة عنصراً جوهرياً في عملية التنمية وخلق القيمة المضافة وتعزيز مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في الاقتصاد الوطني.

ويرتكز المخطط الثلاثي للتنمية الثقافية في ليبيا على ثلاثة محاور رئيسية:

الصناعات الثقافية والإبداعية: باعتبارها رافعة للتنمية ومحفزاً للاستثمار والتشغيل والاندماج الاجتماعي. الكتاب الليبي: كركيزة أساسية لدعم الثقافة وتعزيز التنمية العادلة. التراث الثقافي: من خلال صونه والمحافظة عليه وتثمينه وترويجه محلياً ودولياً.

وقد جاءت انطلاقة هذه المشاورات نتيجة تحليل واقع الثقافة في ليبيا وتحديد الحاجة إلى سياسات قطاعية تركز على مجالات ذات أولوية. ومن المتوقع أن تُطلق المرحلة الرسمية من تنفيذ المشروع بنهاية العام الجاري، تحت رعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وبحضور المدير العام لمنظمة الألكسو.