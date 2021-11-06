انطلاق الملتقى الوطني الأول للإصحاح البيئي

انطلق اليوم السبت، بفندق كورنثيا في العاصمة طرابلس، الملتقى الوطني الأول للإصحاح البيئي تحت شعار (معا من أجل إصحاح بيئي موحد)، والذي تنظمه الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي.

وأُقيم الملتقى بحضور وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزراء الخدمة المدنية، والتعليم العالي، الإسكان والتعمير ، والموارد المائية، والثقافة والتنمية المعرفية، والشؤون الاجتماعية، ورئيس جهاز الحرس البلدي، وعدد من عمداء البلديات، ومدراء شؤون الإصحاح البيئي من مختلف المدن والبلديات الليبية.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الحكم المحلي، بأن هذا الملتقى يأتي تتويجاً لسلسلة من الجولات والحملات لإدارات شؤون الإصحاح البيئي والذي استؤنف العمل به بجهود من رئيس حكومة الوحدة الوطنية في الرابع عشر من أغسطس الماضي.

وتم خلال الملتقى، إطلاق خطة العمل الموحدة لأعمال التفتيش الصحي (الرقابة الصحية) والمراقبة والرصد البيئي لشؤون الإصحاح البيئي بالبلديات، وتسليم راية (الإصحاح البيئي) من قِبل الجيل القديم لمنتسبي الإصحاح البيئي، للجيل الجديد والمنتسبين الجدد للإدارة لاستكمال مسيرة الإصحاح والتفتيش البيئي.