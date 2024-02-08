انطلاق المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية في الدوحة

انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، أعمال المنتدي العربي رفيع المستوي (التنميه الاجتماعية متعددة الأبعاد ) بمشاركة وزراء ومسؤولين عن الشؤون الاجتماعية في الدول العربية، وممثلي منظمات إقليمية ودولية.

ويهدف المنتدى إلى مناقشة عدد من الملفات المهمة، التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاجتماعي العربي المشترك، وفي مقدمتها العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، وملف التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد.

وترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية وفاء أبو بكر الكيلاني، جلسة العمل الثالثة للمنتدى المتعلقة بالعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الاعاقه (2024-2032).

ولفتت الوزيرة الكيلاني انه على المستوي الوطني في ليبيا عملنا على تنفيذ العديد من البرامج لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وادماجهم في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وصولا الي الشمولية والعدالة الاجتماعية، وذلك إيمانا منا بأهمية تعزيز حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بشكل خاص.

ويتضمن جدول الأعمال للمنتدى محاور نقاش حول التشريعات والخدمات الاجتماعية والتربوية، وضمان العيش باستقلالية لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والأنشطة المختلفة.

وسيتم رفع مخرجات المنتدى وتوصياته بشأن الموضوعات محل النقاش إلى القمة العربية المقبلة.