انطلاق المنتدى الليبي التركي لتطوير المشروعات

انطلقت في مدينة إسطنبول التركية فعاليات المنتدى الليبي التركي لتطوير المشروعات تحت عنوان ” الرؤية والتجربة الرائدة ” بمشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية.

وأشار رئيس وفد وزارة الاقتصاد والتجارة رجب خليل، أن وزارة الاقتصاد والتجارة تهدف في خطة عملها إلى تفعيل وتطوير قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة للمساهمة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات ورفع مستوى الناتج المحلي للصادرات غير النفطية.

وجرى في المنتدى توقيع البروتكول التنفيذي للاتفاقية المبرمة بين البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وهيئة دعم المشروعات التركية.

وافتتح على هامش المنتدى، معرض مصاحب بمشاركة البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وهيئة سوق المال ومركز تنمية الصادرات وكذلك عدد من الشركات الليبية والتركية.

وشارك في المنتدى وزارتي المالية والعمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، ووفد عن معرض طرابلس الدولي، والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وشركة الحديد والصلب وعدد من الهيئات والمراكز البحثية، ورجال الاعمال.