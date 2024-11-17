انطلاق النسخة الأولى من معرض ليبيا الدولي للتجهيزات الحديثة

تحت رعاية وزارة الداخلية المكلفة بحكومة الوحدة الوطنية، وفي إطار دعمها للمعارض والملتقيات ذات الطابع الأمني، أعلنت الشركة العامة للسلع الأمنية بالتعاون مع المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية “عن انطلاق فعاليات النسخة الأولى من معرض ومنتدى ليبيا الدولي للتجهيزات والوسائل الأمنية الحديثة”.

وبحسب وزارة الداخلية، “يُقام الحدث خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2024 في المدينة الرياضية بطرابلس ، يهدف الى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين الشركاء المحليين والدوليين ، وعرض أحدث منتجات الشركة العامة للسلع الأمنية والشركات المحلية والدولية المشاركة، كما يتخلل المعرض ورش عمل وندوات علمية تناقش قضايا أمنية هامة، من بينها ” الأمن السيبراني ، مكافحة الهجرة غير الشرعية ، التصدي للجريمة المنظمة”.

هذا و”يهدف المعرض إلى توفير منصة متخصصة لدعم التطور في مجال التجهيزات والوسائل الأمنية، وتعزيز التعاون بين الأطراف الفاعلة لتحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا”.