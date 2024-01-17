انطلاق النشاطات الثقافية المرافقة لمعرض «أنا ليبيا.. أنا التاريخ»

افتتحت في مدينة بنغازي، النشاطات الثقافية المصاحبة لمعرض (أنا ليبيا .. أنا التاريخ)، وتشمل عدة محاضرات حول التاريخ الليبي القديم، وعلافته بالحضارات الإنسانية الأخرى.

بدأت أنشطة المعرض بمحاضرة تحت عنوان (ليبيا في عصور ما قبل التاريخ ) قدمها عضو هيئة التدريس “بالجفرة”، ومتخصص في عصور ما قبل التاريخ، الدكتور “آمين على الهوني”.

كما قدمت محاضرة لعضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي، والمتخصصة في التاريخ القديم الدكتورة “فاطمة سالم العقيلي” تحت عنوان (نماذج من الحضارات الليبية القديمة ).

وقدم عضو هيئة التدريس بقسم الآثار جامعة بنغازي ” خالد الهدار”، محاضرة حول ( ليبيا في عصورها التاريخية القديمة ).

يذكر أن أنشطة المعرض الثقافية تتواصل، ضمن جدول وضع مسبقا من قبل اللجنة التحضيرية.