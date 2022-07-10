انطلاق امتحانات إتمام التعليم الأساسي نهاية الشهر الجاري

تتابع وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، هذه الأيام، أخر التحضيرات والاستعدادات لإجراء امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لهذا العام يوم 31 من شهر يوليو الجاري.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”، فقد انهى المركز الوطني للامتحانات الترتيبات والاستعدادات النهائية لإجراء امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي من خلال إدخال بيانات التلاميذ وتوزيع مقار اللجان الامتحانية ووضع آلية لنقل وتوزيع أوراق الأسئلة والإجابة على كل دوائر الامتحانات بمختلف المناطق بكامل التراب الليبي.

كما نسق المركز مع مديري مكاتب الامتحانات بمراقبات التربية والتعليم بشأن استكمال البيانات بخصوص الطلبة المشاركين

يُشار إلى أن المركز الوطني للامتحانات وضمن استعداداته لامتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام أدخل بيانات طلبة الشهادة الثانوية بأقسامها المختلفة لهذا العام بمنظومة الامتحانات وبلغ عدد الطلاب (109.632) طالبا وطالبة.

وسيتم توزيع شفرات مجانية من شركة المدار الجديد إلى جميع الطلاب المشاركين في إطار اتفاقية التعاون بين الوزارة والشركة وذلك لتسهيل الاتصال والتواصل بين الطلبة والوزارة لتزويد الطلبة بالبيانات والمعلومات الكافية حول مواعيد، وأماكن، ونتائج الامتحانات.