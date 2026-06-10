انطلاق امتحانات «التعليم الأساسي» بمشاركة 211 ألف تلميذ وتلميذة

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، انطلاق امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2025 – 2026، اليوم الأربعاء، داخل ليبيا وخارجها، وفق الجداول الرسمية المعتمدة من المركز الوطني للامتحانات.

ويشارك في الامتحانات 211,884 تلميذاً وتلميذة، موزعين على 152,237 من تلاميذ التعليم العام، و54,426 من تلاميذ التعليم الخاص، و4,145 تلميذاً بنظام المنازل، و785 تلميذاً ضمن نظام تعليم الكبار، و285 تلميذاً وتلميذة بالتعليم الديني، إضافة إلى 2,553 من التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأدى تلاميذ التعليم الأساسي العام والخاص والمنازل امتحان مادة التربية الإسلامية في أول أيام الامتحانات، بينما خاض تلاميذ التعليم الديني امتحان مادة النحو والصرف والإملاء، في حين أدى تلاميذ فئة الصم وضعاف السمع امتحان مادة القراءة والنحو، وذلك بحسب الجداول المعتمدة من المركز الوطني للامتحانات.

وفي الخارج، باشر 642 تلميذاً وتلميذة من أبناء المدارس الليبية في 34 دولة أداء امتحاناتهم، حيث خُصصت الفترة المسائية لامتحان مادة التربية الإسلامية، من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الثالثة والنصف عصراً بتوقيت ليبيا.

ووزعت وزارة التربية والتعليم المتقدمين للامتحانات داخل البلاد على 1,509 لجان امتحانية تابعة لمراقبات التربية والتعليم في مختلف المناطق والبلديات، تضم 14,817 قاعة امتحانية.

ويشرف على سير الامتحانات 1,509 رؤساء لجان، بمساندة 4,404 مراقبين، إضافة إلى 29,634 ملاحظاً يتولون متابعة العملية الامتحانية داخل القاعات وضمان الالتزام بالضوابط والتعليمات المعتمدة.

وأكدت الوزارة ضرورة التقيد الكامل باللوائح والقوانين المنظمة للامتحانات، مجددة تحذيراتها من محاولات الغش أو إدخال الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية والساعات الذكية وسماعات الأذن وآلات التسجيل أو أي مواد مرتبطة بالمناهج الدراسية إلى داخل القاعات الامتحانية.

كما دعت الوزارة التلاميذ إلى التركيز والاستعداد الجيد للمواد المقبلة، متمنية لهم التوفيق والنجاح، مشيرة إلى أن امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ستتواصل حتى 21 يونيو الجاري وفق الخطة الدراسية المعتمدة.