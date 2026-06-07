انطلاق امتحانات «التعليم الأساسي» بمشاركة أكثر من 211 ألف تلميذ وتلميذة

انطلقت، اليوم الأحد 7 يونيو 2026، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2025 – 2026، في مختلف أنحاء ليبيا، بمشاركة 211 ألفاً و884 تلميذاً وتلميذة داخل البلاد، إلى جانب 642 تلميذاً وتلميذة يدرسون في المدارس الليبية بالخارج.

وبحسب المركز الوطني للامتحانات، تُجرى الامتحانات عبر 134 مراقبة للتربية والتعليم على مستوى ليبيا، إضافة إلى المدارس الليبية في الخارج، ضمن خطة تنظيمية وفنية شاملة تستهدف توفير الظروف الملائمة لإنجاح الاستحقاق التعليمي.

ويتوزع التلاميذ داخل ليبيا على 1509 لجان امتحانية تضم 14 ألفاً و817 قاعة امتحان، بينما يؤدي التلاميذ في الخارج امتحاناتهم في 34 دولة، وفق الجداول والإجراءات المعتمدة من المركز الوطني للامتحانات.

وأوضح المركز أن الأيام الثلاثة الأولى ستُخصص للامتحانات المدرسية في مواد اللغة الإنجليزية والكتابة والحاسوب، إضافة إلى مادة اللغة الأمازيغية للدارسين لها، وذلك داخل المؤسسات التعليمية المقيدين بها وتحت إشراف معلمي المواد.

وأشار إلى أن الامتحانات الموحدة على مستوى الدولة، وكذلك للمدارس الليبية بالخارج، ستنطلق اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، وفق البرنامج الزمني المعتمد من المركز الوطني للامتحانات.

وفي إطار الاستعدادات للعملية الامتحانية، جرى اعتماد العناصر المكلفة بالإشراف والمتابعة، حيث شملت الترتيبات اختيار 1509 رؤساء لجان، و29 ألفاً و834 ملاحظاً، و4404 مراقبين، و1509 مفتشين تربويين، إضافة إلى 668 من معلمي الفئات الخاصة، و1509 مسعفين موزعين على مختلف اللجان الامتحانية.

ودعا المركز الوطني للامتحانات لجان الإشراف والمراقبة إلى توفير بيئة مناسبة للتلاميذ تساعدهم على أداء امتحاناتهم في أجواء مستقرة ومريحة، كما حث التلاميذ على الالتزام بالجدية والانضباط والابتعاد عن جميع أشكال الغش والممارسات التي قد تؤثر في سير الامتحانات.

وتُعد امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي من أبرز المحطات التعليمية السنوية في ليبيا، نظراً لارتباطها بانتقال التلاميذ إلى المرحلة التعليمية التالية، ما يجعلها استحقاقاً يحظى باهتمام واسع من المؤسسات التعليمية والأسر على حد سواء.