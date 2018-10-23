انطلاق امتحانات الجزء الأول للزمالة الليبية في «النساء والتوليد» بطبي طبرق

شرع مجلس التخصصات الطبية بمدينة طبرق في إجراء امتحانات الجزء الأول في الزمالة الليبية في تخصص النساء والتوليد لأطباء مركز طبرق الطبي.

وأوضح منسق المجلس صلاح السنيني في تصريح صحفي بأن الامتحانات هي عبارة عن الجزء الأول من “البورد الليبي”.

وأضاف منسق مجلس التخصصات الطبية بمركز طبرق الطبي بأن الإمتحانات أجريت لعدد “12” من الأطباء المتخصصين في قسم النساء والتوليد.

هذا وأكدت رئيس قسم النساء والتوليد ومشرفة الامتحانات “الدكتورة ايناس يحيى” بأن الامتحانات أجريت بأجواء مناسبة، و بإشراف ومتابعة دكاترة من نفس التخصص ذات كفاءة علمية متقدمة.

يشار بأن مركز طبرق الطبي شهد الفترة الماضية انطلاق عدة امتحانات الجزء الأول في الزمالة الليبية بمختلف التخصصات الطبية تحت إشراف كفاءات علمية طبية من مركز طبرق الطبي.