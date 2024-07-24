انطلاق امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي

انطلقت أمس الثلاثاء، امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بمختلف مراقبات التربية والتعليم بكامل التراب الليبي.

وأجري تلاميذ التعليم الأساسي والتعليم الديني، “الامتحانات المدرسية في مادتي “الحاسوب” و”الكتابة” وتلاميذ الصم وضعاف السمع “لغة الإشارة” بمدارسهم المقيدين بها تحت إشراف معلم المادة.

وأوضح المركز الوطني للامتحانات، أن “امتحانات الدور الثاني تستمر لمدة سبعة أيام متواصلة وفق الجدول المعلن عنه بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير بشأن إنجاح سير الامتحانات من حيث تسمية مقار ورؤساء لجان الامتحانات”.

يذكر بأن وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني للامتحانات، اعتمدا نتيجة الدور الأول في الثالث من يوليو الجاري بنسبة 60.38 %، وبلغ عدد التلاميذ الذين لهم دور ثاني 83,342 ألف تلميذ وتلميذة.

اليوم الثلاثاء .. انطلاق امتحانات الدور الثاني لتلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي 23 يوليو 2024 – انطلقت صباح… تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني للامتحانات ليبيا‏ في الثلاثاء، ٢٣ يوليو ٢٠٢٤