انطلاق امتحانات الدور الثاني لشهادتي اتمام مرحلتي التعليم الأساسي بالخارج

انطلقت ظهر اليوم امتحانات الدور الثاني لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للمدارس الليبية بالخارج للعام الدراسي 2023-2024م.

ويجري تلاميذ التعليم الأساسي امتحانهن اليوم في مادة الرياضيات، فيما يجري طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي امتحانتهم في مادة الرياضيات للقسم العلمي، ومادة الإحصاء للقسم الأدبي.

وكان تلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للمدارس الليبية بالخارج قد أجروا يومي الأربعاء والخميس الماضيين امتحاني مادتي الحاسوب والكتابة “الإملاء والتعبير والخط” فِي مدارسهم، وتحت إشراف معلمي المواد بالمدارس.

يُذكر بأنَّ وزير التَّربية والتَّعليم، ومدير المركز الوطني للامتحانات قد اعتمدا في الثامن من يوليو الماضي، نتيجة الدور الأول لامتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للمدارس الليبية بالخارج بنسب نجاح بلغت 75.93% لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، و69.23% لشهادة إتمام التعليم الثانوي.