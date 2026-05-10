انطلاق امتحانات «الفصل الدراسي الثاني» لمختلف المراحل التعليمية

انطلقت صباح اليوم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بمختلف المراحل التعليمية، شملت الصف السادس بمرحلة التعليم الأساسي وحتى السنة الثانية من مرحلة التعليم الثانوي، إلى جانب الامتحانات النهائية لتلاميذ الصفين الرابع والخامس من مرحلة التعليم الأساسي، في مختلف مراقبات التربية والتعليم بالبلديات.

وأظهرت إحصائية المركز الوطني للامتحانات أن عدد الممتحنين في سنوات النقل يبلغ 1,079,371 تلميذًا وطالبًا، موزعين على النحو التالي: 257,562 تلميذًا وتلميذة بالصف السادس، 240,138 بالصف السابع، 203,805 بالصف الثامن، 136,015 بالصف الأول ثانوي، و141,851 بالصف الثاني ثانوي.

فيما يبلغ عدد التلاميذ الذين يؤدون الامتحانات النهائية في الصفين الرابع والخامس 502,841 تلميذًا وطالبًا، منهم 252,036 بالصف الرابع، و250,805 بالصف الخامس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، ضرورة الالتزام التام بالضوابط واللوائح الامتحانية المعتمدة، وفق لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي رقم (1013) لسنة 2022م، الصادرة عن رئاسة الوزراء.

كما أكدت الوزارة أن العملية التعليمية تسير وفق الخطة الدراسية المعتمدة، بموجب قرار وزير التربية والتعليم رقم (1077) لسنة 2025م، بشأن تحديد المواعيد الدراسية والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2025-2026م.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على ضمان انتظام سير العملية التعليمية وتحقيق مستويات عالية من الانضباط والشفافية في إجراء الامتحانات.