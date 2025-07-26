انطلاق امتحانات شهادات مدارس «التعليم الأجنبي» في طرابلس

انطلقت صباح اليوم السبت، بمدرسة غرناطة التابعة لمراقبة التربية والتعليم ببلدية حي الأندلس، الامتحانات المحلية لشهادتي التعليم العادي والمتقدم لطلبة مدارس التعليم الأجنبي، وذلك تحت إشراف المركز الوطني للامتحانات.

وقام وكيلا وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون المؤسسات والديوان، والشؤون التربوية، بمتابعة سير الامتحانات في يومها الأول، مؤكدين على أهمية توفير بيئة امتحانية منضبطة وآمنة تضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلبة.

من جانبها، أوضحت المهندسة منى ونيس، رئيس قسم التعليم الأجنبي بالمركز الوطني للامتحانات، أن عدد المتقدمين هذا العام بلغ نحو 700 طالب وطالبة، موزعين على 14 قاعة امتحانية.

وأضافت ونيس أن الأسئلة تم إعدادها وفق معايير وضوابط دقيقة وضعها المركز، عقب سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع مديري ومديرات مدارس التعليم الأجنبي وممثليهم، لضمان جودة المحتوى وتوحيد آليات التقييم بين مختلف المؤسسات التعليمية.