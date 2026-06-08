بمشاركة أكثر من 12 ألف طالب.. مصراتة تبدأ امتحانات «التعليم الأساسي»

انطلقت صباح اليوم الإثنين 8 يونيو 2026 امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2025 – 2026 في بلدية مصراتة، في خطوة تمثل إحدى أبرز المحطات التعليمية التي تختتم مرحلة التعليم الأساسي وتمهد لانتقال الطلبة إلى مراحل تعليمية أعلى.

وأفادت مراقبة التربية والتعليم ببلدية مصراتة أن عدد المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ 12,219 تلميذًا وتلميذة، موزعين على 91 لجنة امتحانية، جرى تجهيزها واستكمال كافة الترتيبات التنظيمية والفنية الخاصة بها، بما يضمن توفير بيئة امتحانية مناسبة تعزز الانضباط وتساعد الطلبة على أداء امتحاناتهم في ظروف مستقرة.

وتابع قسم الإعلام والاتصال بالمراقبة انطلاق الامتحانات داخل عدد من المؤسسات التعليمية في البلدية، من بينها مدرسة عودة الحياة التابعة لمكتب تعليم مصراتة المركز، والتي بلغ عدد الطلبة المتقدمين فيها 161 طالبًا.

وبحسب المراقبة، سارت العملية الامتحانية منذ الساعات الأولى بشكل منتظم، وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، وسط متابعة مستمرة من اللجان المشرفة والعاملين في المؤسسات التعليمية لضمان سير الامتحانات بالشكل المطلوب وإنجاح هذا الاستحقاق التربوي.

وشهد اليوم الأول إجراء امتحان مادة الحاسوب باعتباره امتحانًا مدرسيًا، ضمن توجهات تطوير منظومة التقييم والامتحانات، بهدف رفع جودة العملية التعليمية بما ينسجم مع الخطط التربوية الرامية إلى تحسين المخرجات التعليمية.

وأكدت مراقبة التربية والتعليم ببلدية مصراتة استمرار جهودها لمتابعة سير الامتحانات في مختلف اللجان، والعمل على توفير الظروف الملائمة للطلبة طوال فترة الامتحانات.

وفي ختام بيانها، أعربت المراقبة عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح لجميع التلاميذ، وأن تكلل جهودهم بالتميز والتفوق، وأن تمثل هذه الامتحانات محطة ختامية ناجحة لمرحلة تعليمية مهمة وبداية لمسار أكاديمي واعد.