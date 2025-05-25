انطلاق امتحانات شهادة التعليم الأساسي بمشاركة أكثر من 220 ألف تلميذ

بدأ صباح اليوم الأحد، أكثر من 220,000 تلميذ وتلميذة في مختلف مناطق ليبيا أداء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، بما يشمل التعليم الديني والتعليم الخاص بالصم وضعاف السمع، وسط استعدادات تنظيمية واسعة من وزارة التربية والتعليم.

وبحسب المركز الوطني للامتحانات، يخوض 222,464 تلميذًا وتلميذة الامتحانات النهائية لهذا العام، حيث يؤدي طلبة التعليم الأساسي امتحانهم الأول في مادة التربية الإسلامية، فيما يُمتحن طلبة التعليم الأساسي الديني في مادة القرآن الكريم وأحكامه، ويجري طلبة التعليم الأساسي من فئة الصم وضعاف السمع امتحانهم في مادة القراءة والنحو.

ومن المقرر أن تُختتم الامتحانات في الرابع من يونيو المقبل، وفقًا للجداول الزمنية المعتمدة من المركز الوطني للامتحانات وقرار وزير التربية والتعليم رقم 984 لسنة 2024 بشأن مواعيد الدراسة والامتحانات.

وأكد مدير المركز الوطني للامتحانات، السيد أحمد مسعود، أن المركز استكمل كافة الترتيبات الفنية والإدارية، بالتنسيق مع مراقبي التعليم في البلديات، شملت إعداد وطباعة الأسئلة وتوزيعها بشكل آمن على كافة مكاتب الامتحانات في البلاد.

وأوضح مسعود أن الأسئلة جاءت ضمن المقررات الدراسية المعتمدة من مركز المناهج التعليمية، وتراعي الفروق الفردية بين التلاميذ، وُزّعت بحسب الأوزان النسبية للأبواب وفق المعايير التربوية المعتمدة من مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي.

من جانبها، أعربت وزارة التربية والتعليم عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح لجميع التلاميذ، مشيدة بدور المعلمين ونُبل مهنتهم، ومؤكدة في الوقت نفسه اتخاذ إجراءات صارمة بحق أي محاولة للغش أو التهاون، سواء من التلاميذ أو من الكوادر التعليمية.

وجددت الوزارة تحذيرها من اصطحاب الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية أو أي مواد دراسية داخل قاعات الامتحانات، معتبرة ذلك مخالفة صريحة قد تؤدي إلى إلغاء الامتحان.

كما شددت على عدم التساهل مع أي مخالفات تمسّ نزاهة العملية الامتحانية، مؤكدة التزامها بتطبيق مواد اللوائح التربوية المنظمة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.